Loverman : une voix poétique et crépusculaire

Depuis une première prestation remarquée au Gent Jazz Festival en 2021, Loverman distille ses apparitions et avance pas à pas. En 2022, l’artiste se dévoile avec un premier single en ces mots : "Hanté par mon amour et ma haine pour le continuum du hardcore (Burial), pour mon pays natal (Belgian Brit/British Belgian), pour les troubadours des temps modernes (Brel/Walker/Cohen) et les abstractions qui unissent cet ensemble (The Singing Detective), j’ai écrit des chansons d’amour sur une vieille guitare. Elles vous racontent une nouvelle histoire que vous avez tous déjà entendue mais que vous avez encore besoin d’entendre. Réduites à leur plus simple expression, ces chansons d’amour se souviennent et remontent à bloc. Elles ont été écrites et enregistrées sur un toit quelque part en Belgique."