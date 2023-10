"Love story" : une comédie romantique indémodable, pour tous les amoureux de l’amour

Cette belle histoire d’amour naît de l’imagination d’un ancien étudiant de Harvard nommé Erich Sagal. Devenu professeur de lettres classiques, celui-ci fait de son ancienne université le point de départ de l’idylle d’Oliver et Jennifer, nos deux héros. Une histoire qui prend tout d’abord la forme d’un script, puis d’un livre, qu’écrira Erich Sagal une fois le film mis en boîte, à la demande de Paramount.

À quelques mois de la sortie en salles de "Love Story", les studios de production souhaitent en effet mettre en place une large opération marketing, en divulguant en amont l’histoire au public, mais sous forme de roman. Un roman qui sort aux Etats-Unis le 14 février 1970, jour de la fête des amoureux, et qui se hisse rapidement en tête de la liste des best-sellers du New-York Times, où il restera pendant pas moins de 41 semaines.

Le film, quant à lui, est dévoilé plusieurs mois plus tard, le 16 décembre 1970, et rencontre un succès aussi bien critique que commercial. L’année qui suit, il remporte d’ailleurs l’Oscar de la meilleure musique originale, ainsi que cinq Golden Globes. Meilleur réalisateur, meilleure actrice, meilleur scénario… "Love Story" frappe non seulement par son intemporalité, ses répliques cultes et l’alchimie de ses deux acteurs, Ali MacGraw et Ryan O’Neal, mais aussi et surtout par son incroyable romantisme. Autant de qualités grâce auxquelles ce film se taillera rapidement une place de choix parmi les classiques du cinéma, et dans les cœurs de tous les amoureux de l'amour qui se laisseront tenter par l'expérience.