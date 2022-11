Love Me Tender, histoire d’une chanson de la guerre de Sécession à la libération sexuelle des années 1970

Love Me Tender devient l’un des plus grands succès d’Elvis. La mélodie est directement inspirée de la ballade Aura Lee — certaines fois écrit Aura Lea — composée par Georges Rodway Poulton et écrite par William Whiteman Fosdick.

La première version originale de cette musique est enregistrée par Frances Farmer en 1936 pour le film Come and Get it. C’est une ballade sentimentale popularisée à partir de 1861 dans les music-halls. Elle devient part entière de la culture des minstrel songs, ces chants issus du divertissement populaire des Etats-Unis au XIXe siècle appelé Minstrel Show. Ces shows présentaient des chansons liées aux styles et aux formes européennes et américaines blanches avec des instrumentations qui faisaient référence aux pratiques afro-américaines, notamment avec l’appropriation du banjo. Ces spectacles étaient assurés, du moins pendant un siècle, par des blancs maquillés en noir. Ce qu’on appelle aujourd’hui le blackface.

Cette chanson a continué son voyage, devenant une marche de l’armée américaine au début du XXe siècle. Il faudra attendre Elvis pour que cet air soit totalement dépolitisé et serve de déclaration tout en langueur, bien que l’utilisation de son interprète dans l’industrie du cinéma l’ait profondément désespéré tout au long de sa carrière.

Du côté de la chanson francophone, nous pouvons noter trois adaptations notables, dont Amour d’été de Johnny Halliday. En 1967, Johnny Hallyday nous contait ses amours d’été dans une chanson décomplexée de la morale un an avant mai 68. Le clip — emprunt d’un kitsch tout particulier — nous offre un Johnny passant entre des échafaudages où se tiennent immobiles toute une série de jeunes femmes.