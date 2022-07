LOVE animal stories, ode à nos compagnons poilus au Musée de la Vie Wallonne

Sur la toile, les vidéos de chats ou de chiens rencontrent toujours un franc succès, tantôt à nous attendrir tantôt à nous faire rire. S’ils partagent notre quotidien depuis plusieurs siècles, les humains ne semblent pas se lasser d’observer ces animaux qui squattent leurs canapés et rebords de fenêtre.

Boules de poils, de plumes, voire d’écailles conquièrent chaque année le cœur de milliers de Belges. Au musée de la Vie Wallonne, on rend non seulement hommage à nos bêtes préférées mais également au lien étrange et fascinant qui nous unit à eux. Un échange tout à fait singulier où l’animal n’offre rien d’autre que sa présence contre de la protection, de la nourriture et de l’affection…

Cet amour profond que partagent de nombreux foyers pour leur animal est universel, le musée a donc invité des photographes du monde entier pour le capturer. Chiens, chats et chevaux passent sous l’objectif pour illustrer cette attache particulière.