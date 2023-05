Un simple SMS reçu par inadvertance peut-il conduire à l’amour de toute une vie ? Cette question, obsédante en diable, sous-tend cette comédie romantique qui s’empare des grandes thématiques universelles du hasard et des coïncidences, du destin et de la chance .

Devant la caméra de Jim Strouse, l’acteur écossais Sam Heughan, connu pour son rôle iconique dans la série "Outlander", donne la réplique à Priyanka Chopra Jonas, ex-Miss Monde et superstar en Inde qui a été élue comme l’une des femmes les plus influentes de la planète. À leurs côtés, Céline Dion s’amuse à jouer avec son image et ses chansons qui s’intègrent véritablement à la trame narrative du film et à l’évolution de ses personnages.