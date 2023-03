Louvard Game : 3 jours de LAN à Charleroi sur CS : GO, DOTA 2 et Rainbow Six : Siege

Le Dôme de Charleroi va bientôt ranger son parquet et ses anneaux de basket pour les remplacer par des ordinateurs, BEAUCOUP D’ORDINATEURS, le temps d’un week-end. Heureusement pour les amateurs de basket, l’inimitable odeur des LAN se rapprochant sensiblement des grands rassemblements sportifs, tout le monde devrait s’y retrouver !

Pendant deux jours, près de 300 joueurs et joueuses vont s’affronter pour essayer de réclamer une partie des 12.000 € de cashprize répartis sur les trois jeux. Des équipes de renom comme Splice Esport, ou le KRC Genk Esports qu’on ne présente plus lors des Elite Series, iront se frotter à des équipes parfois amatrices mais rarement débutantes… Beau jeu garanti pour la plus grande LAN de notre plat pays !