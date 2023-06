Louvain La Plage : un air de vacances au budget resserré

En cette dernière semaine de juin, la cité estudiantine prend des airs de vacances: on plante les parasols, on installe les cabines, tout doit être prêt pour jeudi et le début des festivités. Depuis 15 ans, Louvain La Plage prend ses quartiers d'été, avec ses animations, ses jeux, ses concerts, de quoi faire prendre l'air à ceux qui n'ont pas l'occasion de partir. L'événement attire d'ailleurs un public familial venu des quatre coins du Brabant wallon.

La plupart des activités proposées sont gratuites et l'événement n'a pas de caractère commercial. Il est organisé par l'ASBL de gestion de centre ville d'Ottignies Louvain-la-Neuve, à la tête de laquelle on trouve Jean-Christophe Echement. Cette année, il a appris que la Province avait décidé de retirer son subside de 18.000 euros, ce qui représente 10% du budget global.

" Nous avons été prévenus à temps et donc nous avons pu essayer de nous retourner; malgré tout, ce sont des années difficiles avec beaucoup d'inflation et l'augmentation généralisée des prix; petite tristesse en ce qui nous concerne car nous offrons un produit qui n'est pas destiné aux habitants de Louvain-La-Neuve mais à tous les habitants de la province...Du coup, nous allons limiter l'appel à des intervenants extérieurs pour animer des ateliers, on espère que le public ne va pas le sentir car nous allons lisser ces mesures sur le mois et à l'intérieur d'un calendrier assez fourni..."