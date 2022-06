Louvain la Plage dès ce 30 juin !

Comme chaque année depuis quinze ans maintenant, c’est le retour de Louvain-la-Plage cet été ! Du 30 juin au 31 juillet vous êtes invités à prendre le large dans une ambiance décontractée.

Le décor sera à la hauteur de vos attentes : pour parvenir à recouvrir les 1200m² d’espace disponible, 300 tonnes de sable seront déversés sur les pavés, une centaine de transats seront en libre-service, une quinzaine de palmiers et des parasols vous permettront de vous protéger du soleil !

A cela s’ajouteront les petites cabanes en bois disposées en bord de plage, on y trouvera Carette - légendaire fournisseur local de crèmes glacées, un bar à jus de fruits, un stand de confiseries proposant les fameux chouchous caramélisés, un espace prévu pour les ateliers bricolage et un cabanon dédicacé à différents jeux de plage mis à votre disposition. N’oublions pas la présence des cuistax, du château gonflable et du parcours accrobranche qui font le bonheur des plus jeunes.

Durant tout le mois de juillet, deux bars de plage seront installés le temps de l’événement avec terrasse et vue plongeante directement sur le sable. Une carte estivale vous proposera des cocktails rafraîchissants et des softs en tous genre accompagnés de petites choses à grignoter.

Niveau animations, le programme sera chargé pour cette édition ! Spectacles musicaux pour enfants, artistes de rue, escrime ludique, grimage, pêche aux canards, mur d’escalade, parcours accrobranche, lecture de contes, ateliers bricolage, tournois de pétanque, initiations au yoga, visites thématiques et bien évidemment les petits concerts " Soirées Cerises " prévus tous les samedis et aussi tous les jeudis soirs ! Se joindront à nos côtés : La Ligue Braille, Unicef, le Championnat du monde de Scrabble, la Maison du Développement Durable et le Musée de l’Eau et de la Fontaine, qui vous feront découvrir leurs activités.

Toutes les infos via le site www.louvainlaplage.com