Лувен-ла-Пляж | Louvain-La Plage

300 тонн піску, пальми, шезлонги, бари, а також розваги, спорт, концерти тощо... Достатньо, щоб відплисти, не надто рухаючись, свята нарешті можуть початися! Це відбувається в Лувен-Ла-Нев. Пісок, шезлонги, і чим зайняти дітей...

Louvain-la Plage чекає на вас до 31 липня та пропонує безліч розваг. Це, наприклад, можливість дізнатися про йогу чи фехтування, взяти участь у турнірі з петанку, відкрити творчі майстерні тощо. У цьому пішохідному місті діти, звичайно, будуть королями. Щоб послухати казки на пляжі, зробити ляльок, навчитися лазити чи навіть підстрибувати в надувному замку. А оскільки відпочинок стосується і вух, щочетверга та щосуботи ввечері на Гран-Плас відбуватимуться концерти. Фолк, рок, французький шансон, відкриття... Усі ці заходи безкоштовні, окрім курсів cuistax та лазіння по деревах

Пляж відкритий з понеділка по неділю з 10 ранку до півночі до 31 липня.

www.louvainlaplage.com