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Ukraine - Україна

Лувен-ла-Пляж | Louvain-La Plage

Лувен-ла-Пляж | Louvain-La Plage
il y a 13 minutes1 min
Par Anne-Françoise Moens

300 тонн піску, пальми, шезлонги, бари, а також розваги, спорт, концерти тощо... Достатньо, щоб відплисти, не надто рухаючись, свята нарешті можуть початися! Це відбувається в Лувен-Ла-Нев. Пісок, шезлонги, і чим зайняти дітей...

Louvain-la Plage чекає на вас до 31 липня та пропонує безліч розваг. Це, наприклад, можливість дізнатися про йогу чи фехтування, взяти участь у турнірі з петанку, відкрити творчі майстерні тощо. У цьому пішохідному місті діти, звичайно, будуть королями. Щоб послухати казки на пляжі, зробити ляльок, навчитися лазити чи навіть підстрибувати в надувному замку. А оскільки відпочинок стосується і вух, щочетверга та щосуботи ввечері на Гран-Плас відбуватимуться концерти. Фолк, рок, французький шансон, відкриття... Усі ці заходи безкоштовні, окрім курсів cuistax та лазіння по деревах

Пляж відкритий з понеділка по неділю з 10 ранку до півночі до 31 липня.

www.louvainlaplage.com

Louvain-La-Plage

300 tonnes de sable, des palmiers, des transats, des bars éphémères mais aussi des animations, du sport, des concerts etc. De quoi prendre le large sans trop se déplacer, les vacances peuvent enfin commencer ! Cela se passe à Louvain-La-Neuve. Du sable, des transats, et de quoi occuper les enfants…

Louvain-La-Plage vous attend jusqu’au 31 juillet et propose une foule d’activités. Ce par exemple l’occasion de vous initier au yoga ou à l’escrime, de participer à un tournoi de pétanque, de découvrir des ateliers créatifs etc.. Dans cette ville piétonne, les enfants seront naturellement les rois. Pour écouter des contes à la plage, réaliser des marionnettes, s’initier à l’escalade ou encore rebondir dans un château gonflable. Et comme la détente passe aussi par les oreilles, des concerts se dérouleront tous les jeudis et samedis soir sur la Grand-Place. Du folk, du rock, de la chanson française, des découvertes… Toutes ces activités sont gratuites, excepté le cuistax et les parcours accrobranches

La plage est ouverte du lundi au dimanche, de 10 heures du matin à minuit, jusqu’au 31 juillet.

Toutes les infos pratiques sont par ici : www.louvainlaplage.com

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