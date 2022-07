Лувен-ла-Пляж | Louvain-La Plage

300 tonnes de sable, des palmiers, des transats, des bars éphémères mais aussi des animations, du sport, des concerts etc. De quoi prendre le large sans trop se déplacer, les vacances peuvent enfin commencer ! Cela se passe à Louvain-La-Neuve. Du sable, des transats, et de quoi occuper les enfants…

Louvain-La-Plage vous attend jusqu’au 31 juillet et propose une foule d’activités. Ce par exemple l’occasion de vous initier au yoga ou à l’escrime, de participer à un tournoi de pétanque, de découvrir des ateliers créatifs etc.. Dans cette ville piétonne, les enfants seront naturellement les rois. Pour écouter des contes à la plage, réaliser des marionnettes, s’initier à l’escalade ou encore rebondir dans un château gonflable. Et comme la détente passe aussi par les oreilles, des concerts se dérouleront tous les jeudis et samedis soir sur la Grand-Place. Du folk, du rock, de la chanson française, des découvertes… Toutes ces activités sont gratuites, excepté le cuistax et les parcours accrobranches

La plage est ouverte du lundi au dimanche, de 10 heures du matin à minuit, jusqu’au 31 juillet.

Toutes les infos pratiques sont par ici : www.louvainlaplage.com