Louvain-la-Neuve : une ovation pour "84 minutes d’amour avant l’apocalypse" au Théâtre Jean Vilar

"84 minutes d’amour avant l’apocalypse", une création au Théâtre Jean Vilar à Louvain-La-Neuve, signée Julie Duroisin, Anne-Pascale Clairembourg et Emmanuel Dekoninck.

Ce sont également les trois comédiens de la pièce, exceptionnels, incarnant plusieurs rôles avec aisance et majesté.

Le texte nous parle d’amour, et nous dit à quel point l’exercice est compliqué.

"Regard dans le rétroviseur"

Nous sommes dans les années 70, avec son décor sobre, ses couleurs orangées, ses bruns et verts, le pantalon en velours patdef, et la cigarette en permanence. Et une présentatrice télé indiscrète et prête à tout pour voler la vedette à son invitée.

"L'angoisse de la page blanche"

Simon est auteur, son metteur en scène attend son texte, il s’agit d’une histoire d’amour, mais Simon n’a encore pas écrit une ligne, parce que lui, auteur de polars, est bien maladroit avec le sujet. Et en sus, sa mère, une femme toxique est là pour lui rappeler sans cesse, qu'en amour il est médiocre.

C'est d’ailleurs ce que nous raconte le spectacle : Toute la difficulté de parler d’amour.

Rencontre avec Emmanuel Dekoninck, comédien, metteur en scène, auteur et directeur du Théâtre Jean Vilar...