Louvain-la-Neuve : un kot aide les étudiants à besoins spécifiques

A première vue , rien ne distingue ces salles de cours de locaux traditionnels. Pourtant , des aménagements y ont bien été prévus en prévision du blocus : salle silencieuse, où l'on chuchote ou salle dite "chill" où on peut se déplacer et papoter. Pascaline s'est installée à dessein dans le local silencieux : " j'ai de sérieuses difficultés pour me concentrer dit-elle; du coup, je suis certaine de trouver ici un calme absolu, pas comme en bibliothèque où il y a quand même du va et vient à différents moments de la journée." Laetitia elle, a fait le choix contraire. Elle se déplace en chaise et elle aime travailler dans un environnement un peu animé, en compagnie de pairs. Ici, elle peut compter sur l'un ou l'autre pour l'aider si cela s'avère nécessaire. Côté matériel , des aménagements ont été prévus en fonction des demandes préalables des utilisateurs. Gauthier Colonvaux est membre du Deltakap : " nous avons installé des mange-debout pour ceux qui ont besoin de travailler sans être assis, on propose des casques anti bruit et des tableaux sont mis à disposition pour les étudiants qui le souhaitent. Et puis, pour ce qui est de la convivialité, il y a un espace collation qui est prévu, où les étudiants peuvent se retrouver pendant les pauses."