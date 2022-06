Louvain-la-Neuve : Troc de Kot pour vider son kot sans jeter et pour aider d’autres étudiants

C’est le moment de vider son kot pour de nombreux étudiants !

A Louvain-la-Neuve, pour éviter le gaspillage et favoriser le réemploi des objets, des kots à projets proposaient ce mercredi aux étudiants de venir donner leurs tables, chaises, sommiers et autres petits objets d’électroménager. Les objets récoltés par l’opération "Troc de Kot" profiteront à d’autres étudiants, pour équiper leur chambre, les 16 et 18 septembre prochains.

Donnerie solidaire

C’est dans le parking situé sous la Place des Sciences que la Plateforme des Kots à Projet en Transition organisait cette donnerie originale, ce mercredi après-midi. Pour Delphine, Présidente du kot à projet "Oasis" (entraide et lutte contre la surconsommation), "cette entraide entre étudiants a un double objectif : se débarrasser des objets superflus ou devenus inutiles dans un kot, pour leur donner une seconde vie à la rentrée ; et aider les étudiants dans le besoin pour qu’ils puissent équiper leur nouveau kot ou réaménager leur logement actuel".

Parmi les objets déposés ce mercredi : de la vaisselle, un micro-ondes, une série de petits appareils d’électroménager, un fer à repasser, des tableaux, des tables, des chaises, des canapés, des sommiers, des petits meubles, une imprimante, une plastifieuse,… "Nous avons même reçu quelques objets insolites, comme des rollers. Mais rappelons que nous souhaitons vraiment des objets réellement utiles pour les kots".

S’équiper en septembre

La seconde phase de l’opération est prévue les 16 et 18 septembre prochains. Toujours dans le parking de la Place des Sciences. "Ces deux journées permettront à des étudiants qui s’installent (ou se réinstallent) en kot de prendre l’un ou l’autre projet", commente Chloé, du DépaKot, dont le projet est axé sur la récupération et la réparation d’objets. "Les dons effectués en juin par des étudiants, des habitants, l’UCLouvain et certaines Facultés universitaires (comme la Fac de Droit et de Criminologie) permettront d’aider les jeunes dans le besoin". L’opération est une belle manière d’éviter le gaspillage, de soutenir les gestes de solidarité et de faire un petit geste pour la planète.