Louvain-la-Neuve : très bonne nouvelle pour l’avancée des travaux du Vilar

La Fédération Wallonie- Bruxelles met plus d’argent, qu’initialement prévu, dans le chantier de rénovation du théâtre.

Pour terminer le chantier, l’opérateur a demandé un soutien complémentaire de 1,5 million d’euros que la FWB prendra en charge. Cela doit permettre d’achever les travaux entamés il y a un peu plus d’un an et demi.

Le théâtre subit une grosse transformation et l’inauguration est prévue pour le mois de mars prochain.

Aujourd’hui, une vraie salle de spectacle se profile, et les travaux avancent comme prévu précise Emmanuel Dekoninck le directeur du théâtre. "Les chantiers continuent et, pour le moment, nous sommes toujours bien dans les temps. L’ouverture est prévue le 8 mars. La façade est presque terminée et les châssis sont posés. Nous allons avoir l’aspect extérieur qui va être finalisé dans les jours et les semaines à venir. Il faudra encore finaliser tout l’intérieur. Normalement, d’ici à la fin du mois de décembre, les équipes internes du théâtre vont pouvoir arriver dans le nouveau théâtre. Les artistes vont pouvoir commencer à répéter et les équipes techniques à équiper. Nous devrions donc ouvrir sans problème le 8 mars comme nous sommes tout à fait dans les délais. Il y aura un beau week-end d’ouverture avec beaucoup de propositions et une grande création qui sera "le dernier rang".