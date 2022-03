Louvain-la-Neuve : première édition du Velektro dans une ambiance festive

Le sport était avant tout à l’évènement. 27 équipes, 270 coureurs et des centaines de bénévoles ont pris part à cette édition sous le soleil. Certains s’y sont préparés très sérieusement. "On va essayer de faire de notre mieux. Je pense qu’on est une bonne équipe. On va aller très très vite. Est-ce que les autres iront plus vite que nous ? On verra bien”, s’interroge Thomas, membre de l’équipe des "ultra speeeeed".