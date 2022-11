Louvain-la-Neuve : pour promouvoir le commerce de proximité, le Black Friday vire au vert

Treize commerçants, membres de l’association de la dalle à Louvain-la-Neuve, ont choisi de boycotter le Black Friday en organisant un Green Friday, un vendredi vert. Au lieu d’accorder des ristournes, plus ou moins importantes, à leurs clients, ils leur offriront ce vendredi une pomme, bio et locale. "Ce terme "black friday" est tout d’abord assez moche. Nous préférons celui de "green", qui est beaucoup plus symbolique pour nous", explique Géraldine Mila Evera, une des commerçantes à l’origine de l’initiative. La plupart des magasins participants ont en effet une démarche durable, locale, qui n’est pas vraiment en phase avec les objectifs commerciaux du black friday. "C’est aussi un peu bête de faire des promotions à un mois des fêtes de fin d’année et à un mois et demi des soldes, alors que nos stocks sont remplis, remarque-t-elle. En Belgique ou en Europe, ça n’a aucun sens de faire un Black Friday, vu qu’on ne fête pas Thanksgiving. Aux Etats-Unis, ça dure une seule journée, alors qu’ici on voit des commerces qui font ça pendant tout un week-end, voire une semaine ou deux, ça n’a aucun sens !"