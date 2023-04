Louvain-la-Neuve : le Welcome Spring Festival devient partiellement payant

La 31e édition du Welcome Spring Festival marque un tournant dans son histoire, cette année. Organisé ce mercredi 26 avril, le festival de Louvain-la-Neuve était pour la première fois partiellement payant.

"L’accès aux concerts et à la soirée DJ organisés sur les deux parkings Leclercq nécessite l’achat d’un ticket vendu au prix de 6 euros", explique Valentine Vanderaa, vice-présidente du WelKot, le kot à projet organisateur de l’événement musical et festif. "C’est tout d’abord pour répondre à la demande de l’UCLouvain et de la police qui souhaitaient pouvoir mieux gérer les flux de visiteurs et contrôler le nombre de personnes qui arrivent sur le site. Ensuite, nous voulions aussi proposer une affiche plus séduisante, plus qualitative, avec des artistes plus connus, comme Green Montana et Roland Cristal. Pour les parkings Leclercq (haut et bas), nous avons une capacité de 9000 personnes. Par ailleurs, les autres concerts (place de l’Université) ainsi que les animations restent gratuits".

Du côté des festivaliers, l’accès payant à une partie des concerts ne semblait pas entamer l’enthousiasme des festivaliers, ce mercredi après-midi. De nombreuses personnes faisaient la file pour acheter leur ticket, bien décidées à ne pas rater le(s) concert(s) convoité(s). "Pour 6 euros, ce n’est vraiment pas un problème. Cela reste bon marché", commente un étudiant. "C’est un peu décevant, mais je comprends aussi la volonté des organisateurs de vouloir gérer les choses. Le prix du ticket reste raisonnable. Et je tiens à voir le concert de Green Montana".

L’organisateur précise : "pour les étudiants qui auraient des fins de mois très difficiles, nous donnons la possibilité de faire du bénévolat pour l’événement, ce qui permet d’obtenir un accès gratuit au parking Leclercq".