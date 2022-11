Louvain-la-Neuve : le test de navette TEC à la demande enregistre entre 10 et 15.000 voyages et se prolonge en 2023

Les TEC prolongent à nouveau le projet pilote de minibus à la demande, à Louvain-la-Neuve et dans plusieurs quartiers des communes voisines.

Lancé le 8 février 2021, le test devait théoriquement s’achever à la fin de cette année-ci. Mais pour mieux répondre aux attentes des utilisateurs et mieux évaluer le service, les TEC et leurs partenaires jouent les prolongations en 2023, avec des horaires adaptés à la demande.

En semaine, la navette roulera uniquement en journée, soit de 07h30 à 19h30 au lieu de 07h30 à 23h00 en début de test. Le samedi, le service débutera une heure plus tôt, soit à 09h30, pour se terminer à 19h30 (au lieu de 23h en début de test).

"L’offre de cette navette à la demande complète nos services habituels", explique Stéphane Thiery, porte-parole et directeur marketing et mobilité des TEC. "On a appris beaucoup de choses depuis le début de l’expérience. Et on peut maintenant améliorer le modèle. On fait en sorte qu’il réponde mieux aux attentes des utilisateurs et qu’il soit complémentaire à l’offre de notre réseau classique de 780 lignes. Depuis le début du test, nous avons entre 10.000 et 15.000 voyages. Cela nous permet d’avoir une base de clients pertinente pour travailler sur le redéploiement de nos lignes. Nous pourrons donc étendre ce genre de service si l’expérience s’avère positive".

Une expérience positive

Parmi les utilisateurs habituels de la navette à la demande : Marie-Hélène Dewael. Cette Néo-Louvaniste habite et travaille dans 2 quartiers distants de la ville universitaire. "Je prends la navette depuis qu’elle a été instaurée. C’est pratique ! Cela fonctionne comme un taxi, mais c’est moins cher. Vous allez d’un endroit précis à un autre, en réservant à l'avance. Je paie 2,10 euros, moins la ristourne, soit 1,80 euro par trajet ! Je prends cette navette six fois par semaine, 3 allers-retours, en fait. C’est aussi très bien au niveau écologique, d’autant que ce véhicule est souvent partagé par trois ou quatre passagers. Seul petit regret : de temps en temps, des bugs avec l’application. C’est un point que les TEC devraient améliorer".

Ce service à la demande pourrait donc être proposé dans d’autres entités de Wallonie. Infos pratiques sur le site www.letec.be