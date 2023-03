Louvain-la-Neuve : le stand TotalEnergies chahuté par des étudiants activistes aux Journées de l’Industrie

Eacop, acronyme de "East African Crude Oil Pipeline Project", est un énorme projet pétrolier porté par TotalEnergies, en Ouganda et en Tanzanie. Jugé "climaticide" par les défenseurs de l’environnement, "ce projet, s’il est mené à terme, mettrait en place le plus grand oléoduc (pipeline en anglais) chauffé jamais construit", explique le collectif d’étudiants défenseurs de l’environnement. "Des ONG, des scientifiques, des institutions internationales contestent ce projet néfaste pour le climat et pour les réserves naturelles en Afrique", souligne Louis, un des militants étudiants.

Autre grief des étudiants : le profit énorme engendré par la multinationale, l’an dernier. "De nombreux citoyens ont du mal à payer leur facture à cause de la crise énergétique", explique Valentine, autre activiste. "Mais TotalEnergies, comme d’autres géants des énergies fossiles, engrange des bénéfices énormes depuis le début de la guerre en Ukraine. Elle a même enregistré le bénéfice le plus important de son histoire, soit 19,1 milliards d’euros pour l’année 2022! Et quand l’entreprise dit qu’elle investit dans les énergies renouvelables, cela reste un investissement minoritaire !"