Louvain-la-Neuve : le plus grand labo d’analyses médicales privé du pays devient le premier locataire du CBTC

Le labo propose des analyses de biologie clinique classique, mais aussi préventive. Ces analyses permettront de détecter d’éventuels déséquilibres, dysfonctionnements ou carences et d’agir en amont. "Le bilan des analyses donne au patient et à son médecin la possibilité de rectifier le tir avant de constater les dégâts de la maladie", explique Vincenzo Castronovo, Pr honoraire de l’ULiège et président du comité scientifique. "Comme pour une voiture dont les témoins orange s’allument, on peut agir avant qu’il soit trop tard". Faute d'être remboursées par la mutuelle, ces analyses semblent promises à un bel avenir.

Quant au CBTC, il devrait accueillir son prochain locataire avant la fin de l’année.