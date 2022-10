Louvain-la-Neuve : le grand retour des 24h vélo en version grand public

Après 3 ans d’attente, la 43e édition des 24 heures vélo de Louvain-la-Neuve s’annonce grandiose. Elle aura lieu les 26 et 27 octobre prochains. Organisé cette année en période de congés scolaires, l’événement devrait attirer plus de monde, soit bien davantage que les 40 à 45.000 personnes habituellement attendues.

Sportivité inclusive

Parmi les nouveautés, cette année : la volonté des organisateurs de proposer un événement sportif et festif ouvert à tous les publics. Le nombre de catégories de la célèbre course a été augmenté. La partie dédiée au personnel universitaire et aux entreprises a été redynamisée. Résultat : plus de 85 équipes inscrites, ce qui n’est plus arrivé depuis longtemps.

Par ailleurs, le CSE Animations asbl (Centre sportif étudiant) a amélioré les Villages dédiés aux enfants et aux adolescents, ainsi que la Fête des Voisins et les activités sportives et culturelles réparties dans la Ville le mercredi après-midi. "Nous voulions une plus grande participation des différentes populations fréquentant Louvain-la-Neuve", explique Augustin van Innis, président du CSE. "Pour la course, nous aurons 5 catégories de vélo : Course, Humanitaire, Folklorique, Aspu (personnel des différents campus de l’UCLouvain) et Alumni (anciens membres de l’Université) et Entreprise.

Notons aussi que les habitants et les commerçants ont participé aux préparatifs de cette édition 2022. Une manière de prendre en considération leurs attentes et leurs craintes.

Fête et animations

Le mercredi après-midi, de nombreuses activités sont prévues pour les enfants et les adolescents. "L’événement se déroule pendant les congés scolaires, cette année. Et nous avons donc pensé à offrir des animations variées pour tous les publics, dès le mercredi après-midi", explique Martin Borzee, responsable promotion au CSE. La musique prendre une place importante dans cette 43e édition. Rock, funk, techno, DJ’s, musiques traditionnelles,… Le programme est copieux ! Les concerts seront organisés dans davantage de lieux, cette année : Place de l’Université, Place du Cortil du Coq Hardy, Place Cardinal Mercier, Grand Place, Place Galilée, Parking Bas Leclercq et Rue des Blancs Chevaux. D’autres sites accueilleront des animations non sonorisées.

Prévention

Pour éviter les dérapages liés notamment à l’abus d’alcool, à la prise de stupéfiants et aux fauteurs de troubles, les organisateurs ont renforcé les dispositifs préventifs. Le CSE Animations, en concertation avec le Service d’Aide de l’UCLouvain et l’asbl Univers Santé, a amélioré le dispositif en formant l’ensemble des intervenants. Des stadiers seront présents pour guider le public et éviter les débordements. Une aire de repos (comptant 120 lits) sera installée à la Salle d’étude des Sciences, Place des Sciences. Des tentes seront réparties dans la ville pour distribuer gratuitement de l’eau potable et sensibiliser les participants aux dangers de la consommation excessive d’alcool. Un plan dénommé "Sacha" est prévu pour venir en aide aux possibles victimes de harcèlement et d’agressions sexistes et sexuelles. Des psychologues seront présents. "Nous avons mis l’accent sur la prévention pour éviter les dérapages, d’autant que cette édition devrait attirer beaucoup de monde", commente le vice-recteur aux affaires étudiantes, Philippe Hiligsmann. Une série de mesures sont également prévues pour assurer la meilleure mobilité possible du public.

Volet policier

Le mercredi, 40 policiers seront présents en journée. L’effectif sera porté à 130 policiers, la nuit. "Nous aurons des renforts policiers d’Eupen", commente le Commissaire Yves Lagrange, de la zone Ottignies-LLN. "Les 24 heures se déroulent pendant les congés d’automne et beaucoup de policiers seront aussi en congé, d’où les renforts d’Eupen. Le lendemain, 40 policiers seront à pied d’œuvre. Quatre policiers se déplaceront à vélo dans la cité. De nouvelles caméras de surveillance seront actives. Des systèmes de serpentins garantiront un accès plus sécurisé aux lieux densément peuplés pour éviter les risques de compression de foule. Rappelons enfin que les mineurs d’âge ne pourront plus se trouver en rue après 23 heures et que les mesures restrictives (alcool, bruit, déchets,…) resteront d’application autour du Lac ainsi que dans le Parc de La Source.