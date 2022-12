Louvain-la-Neuve : le gouvernement wallon octroie plus d’un million d’euros pour un Spray-park et un minigolf au Bois des Rêves

1 million 130.000 euros ! C’est le montant du subside que le gouvernement wallon vient d’octroyer pour le Bois des Rêves, à Louvain-la-Neuve. Cela représente 60% du budget nécessaire à la province du Brabant wallon pour réaliser deux projets : un minigolf et un Spray-park, qui viendra remplacer la vieille piscine en plein air, trop coûteuse et trop énergivore.

Choix assumé

Il y a deux ans, le collège provincial décidait de ne pas rénover la piscine en plein air, devenue vétuste et trop coûteuse. Un choix qu’aujourd’hui le député-président Tanguy Stuckens ne regrette pas. "Avec la crise énergétique, nous voyons bien que le concept d’une piscine en plein air, ouverte seulement en été, bondée quand il fait beau et boudée quand il fait mauvais, cela n’était pas judicieux au niveau budgétaire, énergétique et environnemental. Nous avons donc opté pour une alternative : un Spray-park (de 1000 m²), sorte de plaine de jeux aquatiques ; Et un minigolf (avec une thématique forêt et nature)".

Le projet de Spray-park a déjà été attribué à une société de Jemeppe-sur-Sambre (province de Namur) qui collaborera avec une entreprise française spécialisée dans ce genre de loisir. Les demandes de permis ne devraient pas tarder. "Le Spray-park sera aménagé sur le site de la vieille piscine et nous espérons son inauguration pour le printemps 2024", explique Nancy Schroeders, directrice d’administration Culture-Sports-Tourisme à la province, et en charge des trois domaines provinciaux du Brabant Wallon (Bois des Rêves, Domaine d’Hélécine et Dernier QG de Napoléon). "Il faudra attendre la seconde moitié de l’année 2024 pour le minigolf. Ce marché n'a pas encore été attribué et prendra donc un peu plus de temps. Le mini-golf sera installé à la place de l’ancienne plaine de jeux. En effet, une toute nouvelle plaine de jeux, plus grande, sera installée un peu plus loin. Elle sera déjà accessible au printemps prochain".

Chaque année, le Bois des Rêves accueille 250.000 visiteurs.