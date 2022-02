Louvain-la-Neuve : le carnaval va battre son plein sur la Grand-Place

Après les multiples annonces d’annulation à Nivelles, Binche ou Malmedy, le carnaval de Louvain-la-Neuve maintient son rendez-vous ce mercredi. La Fédération des régionales a tenu bon. 17 régionales sont invitées à présenter un spectacle pour les habitants et les enfants de la ville et de la région.

Achille Rihoux (un des organisateurs) : "On sait que Louvain-la-Neuve est une ville étudiante mais il y a également beaucoup d’habitants. Au cours de l’année, il y a parfois des différences entre les étudiants et les habitants. L’objectif de cet évènement est que les étudiants organisent un évènement basé sur des animations qui s’adressent aux habitants et surtout aux enfants. Cette année, nous avons choisi comme thème général les anciennes civilisations et, les 17 régionales ont choisi des thèmes spécifiques comme, par exemple, les Grecs de la Grèce antique agrémentés d’un spectacle d’une dizaine de minutes auquel les enfants pourront participer".

Les 17 spectacles sont à découvrir de 15 heures à 18h30