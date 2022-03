Louvain-la-Neuve : la société Syndesi Therapeutics intègre le géant américain Abbvie

Le secteur des biotechnologies se porte bien en Wallonie, nouvelle démonstration avec le rachat annoncé chez nous d’une start-up basée à Louvain-la-Neuve.

D’après nos confrères de L’Echo, la société Syndesi Therapeutics fait désormais partie d’Abbvie. Le montant de l’opération s’élève à 130 millions d’euros, et même beaucoup plus en fonction des prochains développements.

L’attrait de la société Syndesi Therapeutics

Le grand trésor de Syndesi c’est une molécule qui agit sur les synapses qui font le lien entre les neurones dans le cerveau, pour les rendre plus efficaces. Il y a tout une série de pathologies qui peuvent découler d’un mauvais fonctionnement des synapses : l’épilepsie, la maladie d’Alzheimer mais aussi la dépression.

Cette start-up Syndesi a été lancée il y a cinq ans par UCB, un groupe pharmaceutique belge bien connu, justement pour approfondir la recherche et développer de nouveaux traitements.

Vers un nouveau médicament ?

L’objectif est évidemment la création d’un nouveau médicament, mais il n’est pas encore atteint. Il y a un potentiel que les Américains ont bien pressenti. En fait, avec ce rapprochement, le programme de recherche est maintenant bien positionné pour les dernières phases des études cliniques, c’est ce que déclare le directeur de Syndesi. Et si, au final, ce processus devait déboucher sur un médicament, ce serait alors le jackpot pour les actionnaires. En plus des 130 millions de départ, ils se partageraient une enveloppe de presque 900 millions d’euros, y compris pour la région wallonne qui était montée dans le capital de Syndesi au travers de la SRIW. Et surtout, pour les personnes en souffrance la perspective d’un autre traitement.