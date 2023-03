Louvain-la-Neuve : la coopérative Cyréo démontre l’utilité écologique et sociale du reconditionnement du petit électro

Réparer ou reconditionner, plutôt que polluer en jetant ses objets électriques et électroniques :

C’est ce que font une série d’associations et d’acteurs du développement durable, depuis un certain nombre d’années.

Parmi les projets fédérateurs de cette économie circulaire : le projet européen "SHAREPAIR". Objectif : accélérer l’expansion de la réparation en soutenant les démarches citoyennes, les membres des Repair Cafés et les différentes initiatives de réparation.

Vendredi, à l’Aula Magna de Louvain-la-Neuve, universitaires, spécialistes, élus et autres associations ont fait le point sur ces filières en plein développement.

En Belgique, les ménages possèdent aujourd’hui un total approchant le demi-milliard d’appareils électriques et électroniques ! En moyenne, sur les 100 appareils que possède une famille belge, 10 sont inutilisés, la plupart étant pourtant réparables ou recyclables, notamment via des acteurs comme Recupel ou les Repair Cafés… Un secteur en plein essor ! "L’an dernier, on a évité 194 tonnes de déchets. On est assez contents du résultat et on espère que ce résultat va continuer à progresser", explique Jonathan Vigne, responsable des Repairs Cafés wallons et bruxellois.

L’exemplaire Cyréo

Créée à Gembloux, il y a quelques années, la coopérative Cyréo reconditionne le petit électro, avant de le remettre en vente, en parfait état et à petit prix. Percolateurs, micro-ondes, fers à repasser, mixeurs,… Tous ces objets donnés ou collectés, la coopérative leur donne une deuxième vie. "Ils sont garantis pour un an, donc il y a une assurance de qualité", explique Julien Rouxhet, réparateur d’appareils électroniques et électriques. "Tout est vendu au tiers du prix neuf. C’est une manière de lutter contre l’obsolescence programmée et de réduire les déchets. Mais nous avons aussi une dimension sociale dans ce projet".

Cyréo est en effet créateur d’emplois dans la transition écologique. Parmi ses missions : réparer des vies, en réparant des objets ! "Ce sont des personnes en parcours de réinsertion professionnelle, encadrée par des collaborateurs, qui effectuent le reconditionnement des appareils", explique Vincianne Gilard, directrice de Cyréo.

"En alliant l’objectif social à l’utilité écologique, on veut accélérer le mouvement et évoluer vers un autre modèle économique, plus durable", commente Philippe Fudala, éco-conseiller.

Pour Michel (nom d’emprunt), demandeur d’emploi, "se remettre au travail par le biais du projet Cyréo, cela permet de se rendre utile, de retrouver du sens et de lutter contre le gaspillage", celui d’une société de surconsommation.