Louvain-la-Neuve : KapSeniors rapproche étudiants et seniors grâce à des activités et des échanges de services

Au fil des ans, Louvain-la-Neuve s’est diversifiée. De plus en plus d’habitants vivent aujourd’hui sur le site universitaire. Et parmi eux, de nombreux aînés. Le nombre de "60 ans et plus" est passé de 6% en 1991 à 22% en 2015, selon les chiffres de l’UCLouvain et du Registre national.

Pour promouvoir les relations intergénérationnelles, un kot à projet propose une série d’activités, d’échanges et de services. Depuis 10 ans, KapSeniors favorise les contacts et les entraides, entre les étudiants et les seniors néo-louvanistes. "Le kot à projet est parti de l’idée qu’il fallait jeter des ponts entre les étudiants et les seniors, pour éviter que chacun reste de son côté sans se parler", explique Brieuc Meessen, membre du KapSeniors. "Nous organisons toute une série d’activités pour que les deux parties puissent se connaître, se rencontrer, discuter et s’entraider. Cela va de repas conviviaux aux coups de pouce informatiques, en passant par les activités diverses telles que les jeux de société, les tournois de whist, des balades et des événements plus ponctuels aussi".

Un échange win-win

Pour Nathan, autre membre du kot, ces échanges constituent aussi un enrichissement humain mutuel. "Nous apprenons beaucoup de leur expérience, de leurs compétences, de leur vécu". Les aînés peuvent par exemple proposer un tutoring ou une relecture des mémoires de fin d’études. "De notre côté, nous pouvons aussi leur faire découvrir la vie estudiantine, les aider à sortir de l’isolement, leur donner un coup de pouce, par exemple pour l’informatique ou pour le covid safe ticket".



Le jour de notre reportage, c’est avec entrain et bonne humeur que Rita, une habitante de 75 ans, retrouve les étudiants du kot à projet KapSeniors. Cette fidèle du kot à projet ne rate pratiquement aucune activité proposée par les étudiants. "Ici, on a l’opportunité de voir des jeunes actifs qui veulent bien proposer des animations aux seniors et rencontrer les aînés. C’est un bain de fraîcheur. On sent aussi qu’on leur apporte quelque chose. Donc, c’est du donnant-donnant, c'est un bel échange !"



Une quinzaine de seniors fréquente régulièrement le kot; jusqu’à une centaine pour certains gros événements ponctuels. L’adresse internet du kot : kapseniors@kapuclouvain.be