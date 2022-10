Louvain-la-Neuve : de plus en plus de ponts entre le monde de l’art et celui de l’Université

Ce sont deux mondes qui ne sont a priori pas habitués à se rencontrer : celui des universitaires et des chercheurs, et celui des artistes et créateurs. Pourtant de plus en plus de ponts se créent entre ces deux univers. Certes, des institutions culturelles comme le Vilar essaient d’attirer un maximum le public étudiant vers leurs spectacles et événements. Mais les liens ne se limitent pas à cela : "On est un théâtre de créations et dans les processus de création, des tas de metteurs en scène travaillent avec des chercheurs, des spécialistes. Quand j’ai par exemple mis en scène un spectacle autour du cerveau, j’ai travaillé avec un neurochirurgien pour être juste dans la proposition artistique. Du fait qu’on est au cœur d’une ville universitaire, on s’est dit qu’on pourrait en quelque sorte se spécialiser là-dedans pour que des ponts puissent être mis en place", témoigne le directeur du Vilar, Emmanuel Deconinck.