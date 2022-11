Louvain-La-Neige sans Covid mais en mode économe

Les années se suivent et les contextes varient : en 2021, le marché de Noël portait encore les traces du Covid et cette année, c'est la crise énergétique qui vient modifier les usages. La consigne est claire, il s'agit de réaliser ici aussi des économies d'énergie. Les exposants s'y prêtent volontiers, comme cette jeune créatrice de bijoux qui présente son travail sur le marché pour la première fois :

" On nous a demandé d'utiliser l'électricité jusqu'à 500 watts maximum, de mettre de l'éclairage LED et de ne pas utiliser de chauffage; ce n'est pas vraiment un problème, une fois qu'on le sait, on s'adapte, on s'habille comme il faut et les éclairages sont plutôt jolis."

Jean-Christophe Echement, le responsable de la gestion du centre ville et organisateur de l'événement précise que des dispositifs ont été prévus pour limiter la consommation dans les chalets - exit les chaufferettes donc - mais que le public ne devrait pas s'en rendre compte :

" Au lieu de mettre en place un éclairage magnificent, on a opté pour un éclairage d'ambiance, ce qui donne une atmosphère très feutrée mais qui fait vraiment Noël."