Louvain : contamination aux PFAS sur le site de l’abbaye de Parc à Oud-Heverlee

Le conseil communal de Louvain a invité mardi les ménages et les entreprises se trouvant dans un rayon de 500 mètres autour de la décharge de Canivet, située dans la commune d’Oud-Heverlee, à ne pas consommer l’eau provenant d’un puits du site de l’abbaye de Parc à Louvain. Il est également déconseillé de l’utiliser pour arroser son potager. Cela fait suite à une contamination du puits aux PFAS. Les PFAS (substances per- et polyfluoroalkylées) sont un large éventail de produits chimiques persistants qui sont notamment associés à des risques plus élevés de cancer et de problèmes du système immunitaire, entre autres. Ces substances sont fabriquées par l'homme et n'existent pas dans la nature. Elles ont, entre autres, la propriété utile d'être hydrofuges.