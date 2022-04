Lous and the Yakuza, Stormzy, The Blaze : le premier CORE Festival fin mai à Bruxelles dans le parc d'Osseghem

La première édition du "CORE Festival" aura lieu les 27 et 28 mai prochains dans le parc d'Osseghem à Bruxelles. L'ambition des organisateurs est d'attirer 25.000 personnes par jour, ont-ils confié mercredi.

Quatre scènes accueilleront pendant deux jours, de 12h à 1h du matin, les artistes Amaarae, Cinthie, Fais Le Beau, Jamz Supernova, Kojey Radical, Lola Haro, Peet, Unos, Azo, Blackwave, Fafi Abdel Noir, Karla Böhm, Action Bronson, The Blaze, Celeste, Jamie xx, Lous and the Yakuza, Mura Masa, Nas, Paul Kalkbrenner, Peggy Gou ou encore Stormzy.

Le cinéaste américain Louie Schwartzberg sera présent pour parler des images spectaculaires et des vidéos en time-lapse (c'est-à-dire en accéléré) tirées de son documentaire "Fantastic Fungi" sur le monde des champignons. De nombreux stands permettront aux festivaliers et festivalières de se restaurer de manière variée. Des installations artistiques, sonores et lumineuses créeront une ambiance unique.

L'événement a été créé par les organisateurs des festivals Tomorrowland (musique électronique) et Werchter (rock).