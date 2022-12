Lous and The Yakuza s’ajoute à la programmation des Ardentes

Après Travis Scott, Aya Nakamura, Kendrick Lamar, Gazo ou encore Leto et Guy2, c’est au tour de Lous and The Yakuza d’être annoncée au festival des Ardentes qui se tiendra du 6 au 9 juillet 2023.

Après l’édition phénoménale de l’année passée, le festival des Ardentes ne pouvait pas proposer une expérience moins sensationnelle. Et visiblement, l’organisation l’a bien gardé en tête car depuis que les annonces ont commencé, on ne fait qu’écarquiller les yeux !

Cette fois, c’est au tour de Lous and The Yakuza d’être annoncée. Elle se produira sur la scène des Ardentes le samedi 8 juillet. L’artiste belgo-congolaise qui a récemment rejoint le label de Jay-Z présentera donc son album "IOTA" qui comprend notamment une collab avec Damso.