Lous and the Yakuza rend hommage à Miyazaki dans son clip "Monsters"

Après avoir défilé pour Louis Vuitton à Paris et rejoint le label de Jay-Z, Lous and the Yakuza revient en force avec un nouveau titre "Monsters" et rend, par la même occasion, hommage à un des grands noms des films d’animation japonais, Miyazaki.

Ce single pop et onirique, co-produit par le musicien El Guincho qui est à l’origine du succès de Rosalía, est un avant-goût de son prochain album. L’interprète de "Dilemme" et "Amigo" se confie, au travers de ce morceau, sur ses "blessures qui l’ont forgé" et des montres avec qui "elle coexiste aujourd’hui en paix".

Dans son clip, tourné en plan séquence par Bronski, la chanteuse belge s’est inspirée des œuvres de Hayao Miyazaki, connu entre autres pour Le voyage de Chihiro et Mon voisin Totoro. On peut y voir Lous and the Yakuza avec ses monstres dans les différents tableaux de l’artiste.