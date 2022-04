Lous And The Yakuza rejoint le label de Jay-Z

Les artistes belges ne cessent de nous impressionner en se faisant connaître à l’international. Et pour le coup, Lous and The Yakuza a réalisé un coup de maître !

Lous And The Yakuza n’a décidément pas le time ! Après avoir défilé pour Vuitton à la Fashion Week de Paris début mars et dévoilé un nouveau single le même mois, l’artiste belgo-congolaise a annoncé sa signature de contrat de management avec Roc Nation, le label co-fondé par Jay-Z.

C’est un grand pas dans la carrière de la jeune femme qui est la première belge à rejoindre le label qui s’occupe de Rihanna, J Cole ou encore Alicia Keys. D’ailleurs, concernant cette dernière, Lous assurera dès le mois de juin les premières parties de sa tournée.