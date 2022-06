Lous and the Yakuza prépare un nouvel album

Aujourd’hui, elle tourne une nouvelle page de sa vie d’artiste. Alors qu’elle continue d’apparaître dans les défilés (Chloé, Louis Vuitton, ...), qu’elle continue d’écrire, peindre et ‘designer’ (elle a notamment créé le design de l’espace de coworking Silver Square North à Bruxelles), Lous and the Yakuza prépare son second album, d’ores et déjà très attendu. Après le titre " Kisé ", paru en mars dernier, un second titre vient de paraître : " Monsters ". Un morceau qui souligne que l’artiste a fait la paix avec son passé : " Mes monstres ne me font pas peur, ils font partie de moi ".