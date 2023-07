Lous and the Yakuza illumine Dour de sa magie pop pleine d’esprit

De passage sur la scène La Petite Maison dans La Prairie de Dour, Lous and the Yakuza défend son arc-en-ciel musical avec l’aisance et le charisme des plus grandes.

Entrée en scène céleste — littéralement — pour celle qui s’est imposée sur la scène belge ces dernières années comme la sensation pop plurielle et éclectique qui change la donne. Avec son titre "Ciel", vaporeux et abstrait, Lous and the Yakuza s’approprie dès les premières minutes les regards et l’attention de son public avec légèreté, avant de renverser le mood pour un show incandescent ponctué de hits, de danse, et surtout d’esprit. Tempête pop en plaines douroises.