Lous And The Yakuza fait partie du casting de John Wick 4

Auteure-compositrice-interprète, mannequin et maintenant, actrice. Lous And The Yakuza crée la surprise en intégrant le casting de John Wick 4.

Alors là… S’il y a bien un personnage qui devait retenir l’attention des Belges dans la bande-annonce finale de John Wick 4, c’est celui incarné par Lous And The Yakuza ! Eh oui, c’est la chanteuse que l’on voit au tout début dans le studio d’enregistrement.

Lous And The yakuza avait déjà créé la surprise en intégrant Roc Nation, le label co-fondé par Jay-Z, en ce qui concerne son management. Et voilà que l’interprète d’"Hiroshima" fait ses premiers pas dans le cinéma en intégrant le casting du blockbuster réalisé par Chad Stahelski aux côtés de Keanu Reeves, Bill Skarsgars ou encore de la chanteuse Rina Sayama dans le rôle d’Akira Shimazu. Rien que ça !

Si on n’a pas encore de précision sur le rôle de Marie-Pierra Kakoma (de son vrai nom), on a hâte d’assister à ses débuts dans le 7e art.