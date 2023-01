Lous and The Yakuza et The Blaze dans les nouveaux noms du Dour Festival

Le festival qui se tiendra du 12 au 16 juillet sur la plaine de Doureuuuuh retrouvera le duo Français The Blaze à qui on connaît "Territory" ou encore "SHE". Plus récemment, les artistes ont produit "Eyes", un morceau qui montre son amour pour le public après la pandémie ou encore "Dreamer" sorti en novembre dernier. Le duo phare de l’électronique française se produira le jeudi 13 juillet à Dour.

Du côté de Lous, l’artiste Belge profile un été rempli de festival. Après avoir annoncé sa participation au festival Les Ardentes, elle chantera aussi sur cette scène emblématique le vendredi 14 juillet prochain. Et y présentera son deuxième album IOTA sorti en novembre dernier.

