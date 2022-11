Lous and The Yakuza en interview sur Tipik : "Je n’ai pas de pression quand je fais de l’art."

Ce lundi Samy et Lou ont reçu Lous and The Yakuza pour célébrer la sortie, vendredi 11 novembre, de son nouvel album "IOTA". Un deuxième album sur lequel l’artiste belgo-congolaise a travaillé sans la moindre pression : "Loin de moi la pression quand je fais de l’art. Ce serait horrible. Si ça fonctionne, ça fonctionne. Si ça fait un flop, je recommence". L’album évoque les différentes phases de l’amour et est à écouter du début à la fin : "Pour moi c’est une histoire, comme un livre et un livre ça se lit dans l’ordre."

Lous and The Yakuza a évoqué avec amusement comment sa collaboration avec Damso sur le titre "Lubie" a débuté. Tout est parti d’un acte manqué, son coude a accidentellement poussé play sur son clavier, lançant la chanson, alors qu’elle était au téléphone avec le rappeur : "Il m’a dit : "C’est quoi ça ? J’ai répondu "C’est une chanson d’amour." Il m’a dit : "Envoie !" Sept minutes plus tard, il m’envoyait son voice."

Elle est également revenue sur ses précédentes aventures musicales : les premières parties pour Alicia Keys "hyper sympa, hyper douce et hyper calme" mais aussi "passionnée" et pour Coldplay avec "le stress immense" que ces concerts en stade ont engendré.

Dans cette interview, Lous and The Yakuza parle aussi d’amitié. Si quand les tournées ont démarré, elle vivait mal le fait d’être seule, loin de chez elle et de ses proches, aujourd’hui ça a bien changé. Ses amis, l’artiste les emmène en déplacement : "J’ai un peu plus de sous maintenant donc je prends mes amis avec moi à chaque voyage. Ils travaillent avec moi."

Enfin la chanteuse a évoqué son admiration de longue date pour Kate Bush et son rêve de collaborer un jour avec James Blake !

Retrouvez Lous and The Yakuza qui interprète "Hiroshima" en session live sur Tipik.