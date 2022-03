Lous and The Yakuza défile à nouveau pour Louis Vuitton à Paris

La Fashion Week parisienne s’est clôturée ce mardi 8 mars. Et la veille, c’est au Musée d’Orsay à Paris que Nicolas Ghesquière, le directeur artistique des collections femme de Louis Vuitton, a présenté sa collection Automne/Hiver 2022 et a à nouveau fait défiler la chanteuse belge-congolaise.

Lous and The Yakuza évolue dans le monde de la mode, parallèlement à celui de son métier de chanteuse. D’abord présente en front row de défilés comme Dior ou Burberry, elle est passée de guest à égérie de maisons de mode françaises. On l’a d’abord vue déambuler sur le catwalk de la maison Chloé en février 2020 lors du défilé automne-hiver 2020-2021, avant qu’elle ne se rapproche de l’enseigne de luxe Louis Vuitton pour laquelle elle a défilé une première fois en 2020 lors de la présentation des collections Printemps-Été 2021. Elle a ensuite fait partie de la dernière campagne digitale pour les LV Sunglasses. Entretemps, l’artiste est aussi devenue égérie pour Adidas, d’abord pour les 50 ans de la Superstar, et ensuite pour la campagne Stan Smith recyclée.

Et ce lundi, à Paris, la chanteuse faisait donc partie des 47 silhouettes qui présentaient la nouvelle collection automne-hiver 2022-2023 de la maison. Un vestiaire masculin féminin pour laquelle Lous and The Yakuza avait revêtu une robe polo par-dessus une robe à volants pour présenter cette collection aux accents de collégienne, très jeune, expérimentale et avec comme mot d’ordre la liberté.

L'autre actu de Lous and The Yakuza, c'est l'arrivée aujourd'hui de son titre I Don't Care About Nothing avec Major Lazer pour la ​sortie événement sur PS5 du jeu Gran Turismo 7 avec une bande-son qui réunit aussi et entre autres Rosalia, Nothing But Thieves, Bring Me The Horizon et London Grammar.