Lourdes : des milliers de pèlerins de tous les âges célèbrent l'Assomption

Ces restrictions sanitaires ont beaucoup réduit depuis 2020 le nombre de pèlerins venant à Lourdes. Après être passé de quelque 3,5 millions de pèlerins par an avant la pandémie, ce chiffre est tombé à 800.000 en 2020, puis à 1,6 million en 2021. Ils devraient encore être autour de 1,6 million cette année, a déclaré à l'AFP le directeur de la communication du sanctuaire, David Torchala. Le sanctuaire, dont le budget de quelque 30 millions d'euros par an n'est financé que par des dons des fidèles, doit encore mettre jusqu'à trois quarts de ses 320 salariés au chômage partiel entre septembre et juin.