Lourdement tombé, Thomas De Gendt abandonne Paris-Nice : "C'est de ma faute"

Le genre d’images qu’on n’aime jamais voir. Alors que le peloton, emmené par Ineos et Jumbo-Visma, roulait à vive allure en direction du Col de la Couillole, juge de paix de ce Paris-Nice, plusieurs coureurs se sont retrouvés au sol à une vingtaine de kilomètres de l’arrivée. Parmi les victimes de cette chute collective, Julien Bernard, Alexander Kristoff, Mattias Skjelmose Jensen et Thomas De Gendt.

Premier coureur à avoir perdu le contrôle de son vélo, le Belge a emmené les autres dans sa chute, goûtant lourdement au bitume. Visiblement touché, le Belge est resté de longs moments au sol, grimaçant de douleur. Quelques minutes plus tard, on a finalement appris qu’il a été contraint à l’abandon. Tout comme Julien Bernard, d’ailleurs. "J'ai touché la roue arrière de Luis Leon Sanchez et je suis tombé lourdement. Je suis désolé pour les coureurs que j'ai emmenés dans ma chute. C'est de ma faute. J'attends d'être pris en charge par le médecin. Plus d'infos à suivre" a tweeté De Gendt dans la foulée de son abandon.

On rappelle que Thomas De Gendt, 36 ans, a remporté trois fois le trophée du meilleur grimpeur sur Paris-Nice. C’était en 2015, 2018 et 2019.