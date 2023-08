Loup, y es-tu ? : une promenade-spectacle à travers le Bois de Colfontaine !

"Loup y es-tu ?" est la traditionnelle promenade-spectacle nocturne qu’organise le Centre culturel de Colfontaine depuis plus de vingt ans. De quoi faire plaisir tant aux plus petits qu’aux plus grands, cette balade atypique propose à ses marcheurs noctambules une dizaine de spectacles artistiques et musicaux, à découvrir grâce à la lueur des torches entre sentiers boisés et arbres majestueux de l’immensité du Bois de Colfontaine.

Le programme se compose de représentations tant internationales que nationales avec des numéros tels que "Vertical Wall Dance", présenté par la compagnie AIRA provenant des Pays-Bas qui propose un show spectaculaire défiant toutes les lois de la gravité. Ou encore le spectacle "Gros Débit" de la Compagnie Facile d’Excès, qui allie avec finesse fantaisie musicale et arts du cirque.

Rendez-vous le vendredi 8 septembre à la Tour du Lait Buré (Orée du bois de Colfontaine) à partir de 19h30. Informations et réservations sur le site officiel du Centre culturel de Colfontaine.