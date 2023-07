Loup renversé sur une route du Limbourg : la difficile réinstallation des loups chez nous

Chez nous, c’est en 2018 qu’un loup séjournant en Allemagne trouvait le chemin de la Flandre et allait se cacher dans le domaine militaire de Houthalen-Helchteren, dans le Limbourg. On estime aujourd’hui – les derniers chiffres complets remontent à janvier, complétés par quelques observations de bénévoles sur le terrain – qu’une vingtaine de loups (24) sont installés en Belgique, dont la moitié en Flandre.

Des portées étaient attendues en avril et mai, avec une meute dans le Limbourg autour du couple August-Noella, et l’autre, côté wallon, dans les Hautes-Fagnes (Xhoffraix, Bullange, Bütgenbach), autour du loup Akela venu d’Allemagne et présent lui aussi depuis juin 2018.

Côté wallon précisément, de lignée germano-polonaise, le couple Akéla-Maxima, avait donné naissance en 2021 à une portée de 4 louveteaux. 3 d’entre eux ont quitté la meute à la recherche d’un nouveau territoire. La dernière aurait rejoint un autre loup déjà installé dans la zone de Butchenbach-Bullange pour former un second couple en Wallonie. En 2022, Akéla et Maxima ont eu une nouvelle portée comptant 5 louveteaux.

Au total, 29 loups seraient nés en trois ans en Belgique mais outre le loup retrouvé ce mardi, quatre louveteaux avaient déjà été tués par des voitures dans le Limbourg. Un loup, Roger, avait été tué aussi sur une route du Limbourg en 2018. Une louve et ses petits avaient aussi péri en 2019 dans le Limbourg, victimes "d’actes malveillants" selon les enquêtes menées alors. D’autres ont quitté leur meute pour chercher un nouveau territoire hors du pays.