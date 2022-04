Loup, loup, y es-tu ?

En effet, elle a commencé, en janvier 2021, une thèse sur le loup en Wallonie du 18e au 20e siècle. Sa thèse est intitulée " L’Homme et le Loup du XVIIIème siècle au XXème siècle, étudier le passé pour préparer l’avenir ", et est menée sous la direction d'Isabelle Parmentier, professeure à l'UNamur et directrice du Pôle d'histoire et de sociologie environnementales de l'Université de Namur (PolleN).

Passionnée par l'histoire environnementale et les réponses qu'elle peut apporter aux problématiques actuelles, Julie s'est intéressée aux catastrophes naturelles avec l'étude de la plus importante éruption du volcan Taal aux Philippines dans le cadre de son mémoire de fin d'étude, avant de retourner vers un sujet plus local. Interpellée par les relations conflictuelles avec le loup en France -alors que le prédateur annonçait son retour en Belgique-, Julie Duchene a souhaité mieux comprendre cette part de notre histoire et y chercher des éléments de réponse.

L'objectif de son projet de recherche est d'étudier la relation Homme-Loup telle qu’elle existait avant que le loup ne disparaisse de nos régions, apporter des pistes de solution dans le cadre du Plan Loup et contribuer à l'information et à la sensibilisation du grand public (raison qui l’a motivée à effectuer un master complémentaire en journalisme avant d'entamer cette thèse !).

Voici comment Julie Duchene évoque le sujet de son projet : " L’objectif de ce projet de recherche est d’améliorer nos connaissances sur la cohabitation du Loup et de l’Homme en Wallonie du XVIIIe siècle jusqu’à sa disparition du territoire belge au début du XXe siècle. Pour rencontrer cet objectif, plusieurs axes seront privilégiés :

1) L’étude de la présence du loup en Wallonie (espèce(s), répartition, manifestations) ;

2) L’étude des relations entre l’Homme et le Loup : la chasse, les attaques de loups, l’élimination du nuisible ;

3) L’étude de l’imaginaire relatif au Loup et du rôle potentiel de bouc émissaire endossé par le Loup.

Compte tenu de la perspective sociétale dans laquelle s’inscrit cette recherche, à savoir la problématique de la réintroduction du Loup en Wallonie, une attention particulière sera portée à la contextualisation des faits rapportés, de manière à permettre des comparaisons fondées et nuancées entre le passé et le présent. "

Consultez l’article " La mémoire du Loup ", dédié à Julie Duchene et à sa thèse dans le n°122 de juin 2021 du FNRS News en pages 38-39.