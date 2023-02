Louma Salamé, directrice de la Villa Empain : "L’art est la réponse"

"L’art est la réponse", telle est la devise de l’invitée de Déclic Louma Salamé, directrice de la villa Empain où la Fondation Boghossian s’est installée il y a quelques années.

Louma Salamé a posé ses valises à Bruxelles en 2016 après avoir pérégriné dans les musées du monde entier comme le Guggenheim à New-York, le Mudam au Luxembourg, le Louvres à Abu Dhabi ou encore l’Institut du monde arabe à Paris.

C’est dans la Villa Empain, somptueux bâtiment art déco des années 30 que la directrice conçoit des expositions et créée des liens entre l’occident et l’orient. "La mission de rapprochement des cultures est au cœur de ce qu’on fait chaque jour à la Villa Empain. Il s’agit de réunir des artistes d’horizons différents ou opposés pour travailler sur l’art, la culture, ce langage universel".

Louma Salamé présente aussi la prochaine exposition de la Fondation Boghossian, "Family Matters". Réunissant une vingtaine d’artistes, celle-ci traite des problématiques liées au couple, de la transmission intergénérationnelle et des liens familiaux. "Pour beaucoup d’artistes, le corpus est réalisé avec des membres de leur famille. A travers cette exposition, on va voir des artistes qui vont rejouer ou déjouer des rituels comme des enterrements, des réunions de famille ou encore des repas. D’autres artistes vont travailler à la manière d’archéologues ou d’archivistes qui vont documenter des moments et des bribes de famille."

En réaction à la citation de l’ancienne ministre française de la culture Roselyne Bachelot, prochainement invitée sur le plateau, qui compare la culture à "quelques cercles d’initiés", Louma Salamé affirme que la majorité des acteurs culturels travaillent dans un véritable désir de démocratisation culturelle.