Ce samedi dans la couleur des idées, Pascale Seys reçoit Louma Salamé, directrice de la Fondation Boghossian depuis 2016. Pour Louma Salamé, travailler à la Fondation Boghossian a toujours été une évidence tant le projet de la Fondation d’instaurer un dialogue entre l’Orient et l’Occident est la suite logique de son parcours qu’on pourrait définir en un mot : cosmopolitisme. Des racines libanaises et arméniennes, des études à l’école des Beaux-Arts de Paris, un poste chez Christies à Londres puis au Guggenheim de New-York avant d’atterrir au Louvre d’Abu Dhabi et de faire un passage express à l’Institut du Monde arabe, on peut dire que son curriculum vitæ est impressionnant ! Louma Salamé a toujours eu pour ambition de "faire des ponts ", travailler sur le soft-power, c’est-à-dire sur une manière de changer le monde grâce à la culture et l’art. Elle définit d’ailleurs ce dernier comme "une main tendue" et les œuvres comme "autant de regards, de pensées et de pratiques artistiques". Louma Salamé est actuellement aux manettes d’une exposition qui va de la préhistoire à nos jours et dont le sujet est le portrait féminin. L’exposition Portrait of a lady se tient jusqu’au 4 septembre 2022 à la Villa Empain et elle est passionnante !