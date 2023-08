Louise Michel, combattante visionnaire des causes les plus contemporaines en plein tournant du XIXe siècle

Louise Michel, militante anarchiste du XIXe siècle, a œuvré toute sa vie dans un esprit féministe et révolutionnaire. La racine du mal des injustices et de l’oppression de classe réside, selon elle, dans la perpétuation de la domination du fort sur le faible qui s’exprime certes dans la manière dont l’homme domine et exploite les autres hommes mais aussi, déjà, par la manière dont l’homme exploite, blesse et se montre cruel envers les animaux. Pour Louise Michel, "plus l’homme est féroce envers la bête, plus il est rampant devant les hommes qui le dominent".

Ainsi combattante visionnaire des causes les plus contemporaines en plein tournant du XIXe siècle, Louise Michel décrie la consommation de viande, critique la vivisection, incite la communauté scientifique à trouver des méthodes alternatives aux tests sur les animaux. A ceux qui lui reprochent d’accorder plus d’attention à la souffrance animale qu’aux malheurs des gens, elle répond : "Tout va ensemble, depuis l’oiseau dont on écrase la couvée jusqu’aux nids humains décimés par la guerre. La bête crève de faim dans son trou, l’homme en meurt au loin des bornes. Et le cœur de la bête est comme le cœur humain […]"