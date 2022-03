Louise Jacquemin découvre le vélo il y a 13 mois... et roule le Samyn ce mardi

C’est après un cours de fitness, que la pétillante coach de sport, qui est également prof dans une école à Bruxelles, nous accorde un peu de temps pour nous parler de sa passion soudaine pour la petite Reine.

La jeune coureuse de Bingoal Wallonie Bruxelles Ladies ne connaissant encore rien au vélo, il y a un peu plus de 13 mois : "J’avais jamais pensé à faire du vélo et pendant le confinement j’étais tout le temps sur mon vélo électrique et je croisais. Du coup je croisais beaucoup de cyclistes et je me suis dit que ça avait l’air plutôt sympa. Avec ma petite prime Covid à cause des fermetures des salles de fitness des fitness j’ai acheté un premier vélo, première expérience et j’ai accroché directement".

Louise accroche directement et s’en va rouler avec un club de cyclos. La Waterlootoise impressionne tout le monde sur strava, une application qui enregistre les données des sportifs via GPS. Ludivine Henrion, Manager de l’équipe Bingoal Wallonie Bruxelles Ladies, prend alors contact avec la coureuse brabançonne : "Ludivine m’a dit, normalement c’est vrai on passe des petits tests, les filles vont en stage, pour voir si elles peuvent intégrer l’équipe. Mais au vu de ton travail, et de tes sorties je pense qu'il n'y aura pas de problèmes. Elle m’a invité à une journée de team building, pour rencontrer les filles, et c’est comme ça que j’ai intégré l’équipe.