Louise, Gaston, Jules… Pourquoi certains vieux prénoms reviennent-ils à la mode ?

Il existe également plein de nouveaux prénoms. Chaque année, plus de 3000 prénoms différents sont donnés aux nouveau-nés. Or, sur plus de 110.000 naissances, les prénoms les plus tendance ne sont donnés que 300 à 600 fois par an. C’est en partie dû à un changement de la loi : depuis 1987, à quelques exceptions près, on peut donner n’importe quel prénom à un enfant.

Si aujourd’hui, vous avez parfois l’impression que certains parents donnent des prénoms farfelus à leurs enfants, ce n’est pas uniquement dans le but de choquer. C’est aussi parce que l’utilisation que nous faisons du prénom a changé depuis 20-30 ans. Pendant une grande partie du XXe siècle, le prénom, était quelque chose d’assez intime. On l’utilisait dans la famille, et c’était à peu près tout.