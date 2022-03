Louise Farrenc, la plus prolifique des compositrices de l’histoire de la musique classique

Le Paris musical du XIXe siècle a vu naître une grande musicienne. L’une des plus grandes compositrices du romantisme, qui se place à la pointe de l’innovation musicale de son temps. Louise Farrenc, certainement la plus admirée, et la plus prolifique des compositrices dans l’histoire de la musique.

Et pourtant son enfance est ordinaire. Aucune légende merveilleuse d’enfant prodige n’accompagne ses premiers pas dans le monde musical. En revanche, elle a eu la bonne fortune de naître dans une famille éclairée, cultivée, et ouverte au monde artistique. Le père, le frère et le grand-père étaient tous les trois sculpteurs. Quant à sa marraine, elle était pianiste, ancienne élève de Clémenti, et c’est elle qui va lui offrir ses premières leçons. La petite Louise reçoit aussi l’enseignement d’Ignaz Moscheles et Johann Nepomuk Hummel.