Louise Brévins raconte trois années de prostitution version 2.0 dans son livre "Pute n’est pas un métier d’avenir"

A l’ère des réseaux sociaux, la prostitution est facilitée selon Louise Brévins : "La demande pour ‘le plus vieux métier du monde’est exponentielle. Internet a facilité tous les types d’échange, avec le possible anonymat, la facilité de se rencontrer. Les réseaux sociaux mettent en avant un mode de vie où on a l’impression que tout est simple et facile. Il y a des influenceuses qui ne sont pas des prostituées, mais certaines le sont vraiment comme on a pu le constater avec le scandale des Dubaï Porta Potty".

